Uzunköprü'de telefonla dolandırıcılık iddiası

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir kişi telefonla arandığı kişi tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.



İddiaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığına başvuran M.K. (50), kendisini avukat olarak tanıtan kişinin adına açılmış dosyanın kapatılacağı vaadiyle kendisinden para talep ettiğini belirtti.



Şüphelinin yönlendirmesiyle 199 bin 800 lirayı verilen hesaba gönderdiğini ifade eden M.K, dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu.



Jandarma ekipleri, şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.

