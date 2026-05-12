        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Yapay zeka destekli "elektronik burunlar" hastalıkları ağız kokusundan tespit ediyor

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuzhan Erdem, yapay zeka destekli elektronik burun teknolojileriyle ağız kokusundan bazı hastalıkların tespit edilebildiğini söyledi.

        Giriş: 12.05.2026 - 12:34
        Erdem, Mühendislik Fakültesi Mimar Sinan Konferans Salonu'nda düzenlenen Biyoteknoloji Günleri kapsamında yaptığı sunumda, yapay zekanın sağlık alanında önemli katkılar sunduğunu anlattı.

        Yapay zekanın bugün görme, işitme, dokunma, koku ve tat duyuları üzerinden analiz yapabildiğini ifade eden Erdem, özellikle ağız kokusu üzerinden hastalık tespitine yönelik çalışmaların dikkati çektiğini dile getirdi.

        Erdem, yapay zeka destekli elektronik burun sistemlerinin çeşitli hastalıkların teşhis sürecinde kullanılmaya başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Yapay zekayla ağız kokusu üzerinden hastalık tespiti yapılıyor. Bu konuda çok yoğun çalışmalar var. Diyabetin, şeker hastalığının, ağız kanserlerinin, akciğer kanserlerinin ağız kokusu üzerinden ayırt edilmesini sağlayan yapay zeka destekli elektronik burunlar çalışmalara katkı sunuyor."

        Prof. Dr. Erdem, yapay zekanın cerrahi uygulamalarda da kullanıldığını ancak bu alandaki çalışmaların gelişmeye devam ettiğini söyledi.

        TÜ Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya da genetik ve biyomühendislik alanlarında yapay zeka destekli çalışmalar yürütüldüğünden bahsetti.

        Kaya, iki gün sürecek Biyoteknoloji Günleri kapsamında öğrencilere güncel bilimsel gelişmelere ilişkin sunumlar yapılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

