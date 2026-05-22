Yurt dışına kaçmaya hazırlanan 2'si FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, 3 kişi tutuklandı. Güvenlik güçleri, Kavacık köyünde yaptıkları denetimlerde FETÖ şüphelileri Y.E, A.Ç, A.Ö. ve E.İ. ile çeşitli suçlardan aranan M.A’yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden A.Ç, A.Ö. ile M.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden E.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Y.E. ise işlemlerinin ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

