        Edirne Haberleri Yurt dışına kaçmaya hazırlanan 2'si FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı

        Yurt dışına kaçmaya hazırlanan 2'si FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, 3 kişi tutuklandı.

        Giriş: 22.05.2026 - 21:47 Güncelleme:
        Güvenlik güçleri, Kavacık köyünde yaptıkları denetimlerde FETÖ şüphelileri Y.E, A.Ç, A.Ö. ve E.İ. ile çeşitli suçlardan aranan M.A’yı gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden A.Ç, A.Ö. ile M.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelilerden E.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Y.E. ise işlemlerinin ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

