Ağın Belediyesinden çevre ve parklarda düzenleme çalışmaları

Elazığ'da Ağın Belediyesi ekiplerince çevre ve parklarda düzenleme çalışmaları yapılıyor.





Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çocuk parkında ve çevresinde düzenleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.





İlçede Merkez Mahallesi'nin Karataşlık mevkisinde de belediye ekiplerinin yollarda onarımı ve yenileme ile temizlik çalışmalarına başladığını ifade eden Çakar, "Belediye olarak vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmak, mahallelerimizin alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Bu kapsamda modern ve temiz bir alan oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Hizmet odaklı üreten belediyecilik anlayışımızla, ilçemizin her noktasına eşit ve kaliteli hizmet götürmeye devam edeceğiz. Saklı cenneti sonraki nesillere bırakmak istiyoruz." dedi.







