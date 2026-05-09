Ağın Belediyesinden temizlik çalışması
Elazığ'ın Ağın Belediyesi, ilçede temizlik çalışması yürütüyor.
Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı açıklamada, ekiplerinin her alanda ilkbaharın gelişiyle temizlik çalışması yürüttüğünü söyledi.
Çakar, "Elektrik kesintisinden dolayı hayvanlara su taşımak, kapalı su giderlerini açmak, tehlike arz eden yerleri onarmak, her bir Ağınlının hatırasında yer alan lise merdivenlerini temizlemek çalışmalardan sadece birkaçı. Fedakarca, mesai dinlemeden emeğini ortaya koyan çalışanlarımızı teşekkür ediyorum. Ağın en iyisine layık." ifadelerini kullandı.
