Ağın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.



Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Öner Cihad Adıgüzel tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Ağın Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezi'nde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Adıgüzel, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.



Sporcuların ve halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı etkinlikte, şiirle ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu.



İlçe Kaymakamı Tuğçe Yılmaz ve Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, farklı branşlarda başarı sağlayan sporculara ödül verdi.



Programa, kamu kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

