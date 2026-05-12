Ağın'da çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Çocuk Şenliği" düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Hüseyin Taşbaşı İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte öğrenciler, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar ile eğlendi.



Etkinliğe katılan Kaymakam Tuğçe Yılmaz ile Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar da çocuklarla birlikte halat çekme oyunu oynadı.



Kaymakam Yılmaz, çocukların mutluluğuna ortak olduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.



Belediye Başkanı Çakar da şenlik kapsamında çocukların heyecanlarına eşlik ettiklerini ifade etti.

