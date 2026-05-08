Baskil'de kırsal kalkınma destekleri bilgilendirme toplantısı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, "2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Projeleri ve Desteklemeleri" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.





İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Baskil Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda, yerel üreticiler ve tarımsal yatırım yapmayı planlayan girişimcilere, destekleme kriterleri ve hibe programları anlatıldı.





Toplantıda, uzmanlar, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar, kırsal ekonomik altyapı yatırımları ve modern sulama sistemleri hakkında sunum yaptı.









