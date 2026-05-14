Baskil'de Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimi yapıldı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı. Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık başkanlığında Baskil Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, meclis üye seçimi yapıldı. Seçimin ardından konuşan Kaymakam Çıkrık, seçimine katılan 66 muhtar ve 2 il genel meclis üyesine teşekkür ettiğini belirterek, Köylere Hizmet Götürme Birliğine seçilen yeni üyelere başarılar diledi.

