Baskil'de Maarif Modeli Aile Konferansı düzenlendi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, "Maarif Modeli Aile Konferansı" düzenlendi. İlçe Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yürütülen "Aile Okulu Veli Eğitimi" çalışmaları çerçevesinde Vakıfbank Ortaokulu Yasemin Açık Konferans Salonu'nda yapılan konferansta, eğitim uzmanı Ziya Polattaş sunum yaptı. Konferansta, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin aile yapısına yaklaşımı, okul-aile iş birliğinin önemi ve çocukların gelişim sürecinde ebeveynlerin rolü anlatıldı. İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Temiz, eğitimin başarıyla tamamlandığını belirterek, Polattaş'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

