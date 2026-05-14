Baskil'de öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi. TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında Baskil Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencilerine yönelik "Küresel Isınma İklim Değişikliği Bağlamında Sıfır Atık" konulu seminer düzenledi. Seminerde, Elazığ Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Kavaz, küresel ısınma ve sıfır atık konularına ilişkin bilgi paylaştı. Seminer öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

