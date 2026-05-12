Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Yeğin, Keban'da ziyaretlerde bulundu
Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Keban ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.
Yeğin, Keban Cumhuriyet Savcısı Gülnur Cansın ve İlçe Jandarma Komutanlığının organize ettiği yemek programına katıldı.
Ardından, Keban Barajı kapaklarının açılmasıyla oluşan su akışını izlemek için Seyirtepe ve Yeşilköşk mevkisine geçen Yeğin ve beraberindekiler daha sonra yenilenen Keban Adliye binasını ziyaret etti, adliye personeliyle görüştü.
Başsavcı Yeğin, adliye binasının yenilenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
