        Elazığ merkezli 4 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

        Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "belgede sahtecilik" ve "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçlarına ilişkin operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Risk Esaslı Denetim Sistemi Koordinatörlüğünün 20 Haziran 2025'te Elazığ'daki bazı özel hastaneler ve yaşlı bakım merkezlerinin ortak hareket ettiğine yönelik risk tespitlerini içeren analiz raporunun hazırlanması üzerine müfettiş görevlendirilmesiyle soruşturma süreci başlatıldı.

        Bu kapsamda edilen bilgilerin ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

        Soruşturma kapsamında, yoğun bakım ihtiyacı bulunmayan özellikle yaşlı ve kimsesi olmayan hastaların usulsüz basamak dereceleriyle özel hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırılarak "yoğun bakım tedavisi alıyor" gibi gösterildiğine, Sosyal Güvenlik Kurumundan fazla para alabilmek için gerçekte solunum yetmezliği olmayan hastaya yetmezlik teşhisi girilerek solunum cihazının çalıştırıldığına ve cihaza hasta yerine balon bağlanması gibi hileli yöntemlere başvurulduğuna, ayrıca hastanelere gönderilen bakıma muhtaç hastaların bakım merkezi tarafından düşümü yapılmayarak kamudan ücretin mükerrer olarak tahsile devam edildiğine ve 13 Ağustos 2025’te bir hastanın özel hastanenin ruhsatsız yoğun bakım ünitesinde bulunduğu sırada ihmal sonucu hayatını kaybettiğine dair bilgilere ulaşıldı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elazığ, İzmir, Uşak ve Muğla'da ikamet eden ve aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 18 şüpheli yakalandı, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "belgede sahtecilik" ve "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

