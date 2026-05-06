Elazığ merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Elazığ merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Keban Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden "Türkiye Petrolleri borsa yatırım" reklamı aracılığıyla bir kişinin 1 milyon 996 bin 750 lira dolandırılması üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalar sonucu Ankara, Antalya, Burdur, Gaziantep, Kırklareli, Karabük, Konya, Hatay, Manisa ve İstanbul'da, eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'ı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
