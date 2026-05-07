Elazığ'da "2. İnşaat Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı

Elazığ'da düzenlenen "2. İnşaat Fuarı" açıldı.





Elazığ Belediyesince Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde, kentin inşaat, yapı teknolojileri ve emlak sektöründeki potansiyelini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak, sektördeki ticari hareketliliği artırmak ve bölge ekonomisine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen fuara ülkenin farklı illerinden yaklaşık 120 firma katıldı.



Vali Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın kurdele kesmesiyle açılışı yapılan fuarda davetliler stantları gezdi, fuara katılan firmaların yetkililerinden sektörde sağlanan gelişmelere ilişkin bilgi aldı.



Vali Hatipoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.



Katılım sağlayan firmalar ve sektör için fuarın hayırlı olmasını dileyen Hatipoğlu, "İnşaat sektörü sürekli değişen, kendisini yenileyen ve yeniliklere açık bir alan. Bu anlamda yenilikleri de görmüş oluyoruz. Ayrıca dirençli kentlerin oluşmasında, daha sağlıklı bir altyapının ve üst yapının oluşmasında da büyük bir önem taşıyor. Bu anlamda ilimiz için önemli bir kazanım olduğunu değerlendiriyorum." dedi.



Fuar kapsamında sektörün geleceğine yön verecek bilgi ve deneyimlerin aktarılacağı konferanslar ile gençlerin teknik bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, üniversiteler arasında işbirliği ve paylaşım ortamı oluşmasına katkı sağlamak amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik özel programların düzenleneceği belirtildi.



Fuar, 10 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.



Fuara, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.



