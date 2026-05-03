Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da 3. Geleneksel Karaçor Işkın Festivali düzenlendi

        Elazığ'da 3. Geleneksel Karaçor Işkın Festivali düzenlendi

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde "3. Geleneksel Karaçor Işkın Festivali" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 23:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da 3. Geleneksel Karaçor Işkın Festivali düzenlendi

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde "3. Geleneksel Karaçor Işkın Festivali" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Karaçor Yöresi Dayanışma ve Geliştirme Derneği öncülüğünde dağlarında yetişen ışkınları ile meşhur Karaçor köyünde düzenlenen festivale çok sayıda davetli katıldı.

        Festivale katılanlara, köy kırsalında toplanan ışkınlar ile ışkından hazırlanan menemen ve yöresel tatlılar ikram edildi.

        Canlı müzik, halk oyunları ve mehteran gösterisinin yer aldığı festival renkli görüntülere sahne oldu.

        Davetlilerin festival alanına ulaşımı Pertek Belediyesinin desteğiyle feribot ile Fırat Nehri üzerinden sağlandı.

        Festivale AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum yetkilileri ve davetliler katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Süper hücre" fırtınası!
        "Süper hücre" fırtınası!
        Trump: Kabul edilemez
        Trump: Kabul edilemez
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Avrupa şampiyonu VakıfBank!
        Avrupa şampiyonu VakıfBank!
        Şarampole devrildi! 4 ölü, 40 yaralı
        Şarampole devrildi! 4 ölü, 40 yaralı
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü

        Benzer Haberler

        Elazığspor-Adana 01 FK maç biletleri tükendi
        Elazığspor-Adana 01 FK maç biletleri tükendi
        Elazığ'da yıldırımın düşme anı kamerada
        Elazığ'da yıldırımın düşme anı kamerada
        Elazığ'da yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı
        Elazığ'da yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı
        Elazığ'da yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı
        Elazığ'da yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı
        Elazığ'da sağanak etkili oldu
        Elazığ'da sağanak etkili oldu
        Elazığ'da, sağanakta camiye yıldırım düştü; minare yıkıldı
        Elazığ'da, sağanakta camiye yıldırım düştü; minare yıkıldı