Elazığ'da "5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü" dolayısıyla konferans yapıldı

        Elazığ'da "5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü" dolayısıyla konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, el hijyeninin önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla hastanenin konferans salonunda dün gerçekleştirilen programda konuşan FÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Sağmak Tartar, el hijyeninin enfeksiyonların önlenmesinde en etkili ve basit yöntemlerden biri olduğunu belirtti.

        El hijyeninin yıkama ya da alkol bazlı el antiseptikleriyle sağlanabileceğini ifade eden Tartar, şunları kaydetti:


        "Özellikle eller gözle görülür şekilde kirli olduğunda mutlaka sabun ve suyla yıkanması gerekmektedir. Tarihsel süreçte, Dr. Ignaz Semmelweis'in 1847 yılında yaptığı çalışmalar, el yıkamanın ölüm oranlarını ciddi şekilde azalttığını ortaya koymaktadır. Bu, tıp tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Temiz eller yalnızca bireysel sağlığımızı değil, toplum sağlığını da korumaktadır. Günlük yaşamda el yıkama alışkanlığının kazanılması salgın hastalıkların önlenmesinde güçlü bir koruma sağlamaktadır. Tüm vatandaşları el hijyenine daha fazla özen göstermeye davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

