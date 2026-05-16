Elazığ'da 7 yıl sonra kapakları açılan Keban Barajı'nda su tahliyesi sürüyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan ve 7 yıl aradan sonra 6 kapağı açılan Keban Barajı'nda su tahliyesi devam ediyor.



Fırat Nehri üzerinde 9 Eylül 1974'te işletmeye alınan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra su ürünleri yetiştiriciliği ve tarımsal sulamaya da katkı sağlıyor.



Toplam 8 ünitesi ile 1330 megavat kurulu güce sahip Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuarlarda yüksek debili su girişi yaşandı.



Su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı barajın 6 tahliye kapağı 11 Mayıs'ta açıldı.



İlk olarak 1993'te, ardından 2004 ve 2019 yıllarında bol yağışlar nedeniyle tahliye kapakları açılan barajda, 7 yıl sonra 4. kez saniyede 598 metreküp su salımı gerçekleştiriliyor.



Keban Barajı ve HES İşletme Müdürü Bekir Kaya, AA muhabirine, Keban HES'in Türkiye'nin en büyük üçüncü hidrolik santrali olduğunu söyledi.



Keban HES'in kurulduğu yıllarda Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 20'sini tek başına karşıladığını ifade eden Kaya, "Santral yılda ortalama 6,6 milyar kilovatsaat enerji üretmektedir. Kurulduğu günden bugüne kadar yaklaşık 291,5 milyar kilovatsaat enerji üretmiştir. Baraj gölü, Atatürk Baraj Gölü'nden sonra ikinci büyük suni göl olup 31 milyar metreküp depolama hacmine sahiptir." diye konuştu.



Bu yıl yağışların bereketli geçtiğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:



"Bu yıl bereketli kar ve yağmur yağışı nedeniyle Fırat Havzası'ndaki barajların doluluk oranı maksimum kotlara ulaşmıştır. Keban Baraj Gölü'nün maksimum depolama kotu 845 metredir. En son 2019'da maksimum depolama kotuna ulaşılmış ve fazla su, dolu savaklar aracılığıyla bırakılmıştır. Bu yıl da baraj gölü seviyesi maksimum kota yaklaşmıştır."



Kaya, yağışların devam etmesiyle birlikte yüksek kesimlerdeki karların erimesi sonucu göl havzasına yüksek debide su gelmeye devam ettiğini belirtti.



Keban HES'in 8 ünitesinin 7 gün 24 saat enerji üretimine devam ettiğini anlatan Kaya, şunları aktardı:



"Buna rağmen göl seviyesinin maksimum kota ulaşması nedeniyle herhangi bir taşkın yaşanmaması için Devlet Su İşleri tarafından kontrollü olarak 11 Mayıs'tan itibaren su bırakılmaktadır. Geçen yıl 4,1 milyar kilovatsaat enerji üretildi. Bu yıl Fırat Havzası'nda yağışların bereketli olması nedeniyle hedeflenenin üzerinde elektrik üretimi gerçekleşmesi beklenmektedir. Keban HES ülkemizin enerji üretimine ve ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Baraj gölünde Türkiye'nin en büyük alabalık üretimi yapılmakta. Üretilen balıklar işlenerek yurt içinin yanı sıra yurt dışına ihraç edilmektedir."



Keban HES'in elektrik üretiminin yanı sıra istihdam, turizm ve tarım ekonomisine de katkı sunduğunu ifade eden Kaya, çevre illerdeki üniversite ve meslek liselerinde öğrenim gören ilgili bölüm öğrencilerine staj imkanı sağlandığını ve santralin 52 yıldır enerji üretimine devam ettiğini kaydetti.



Barajdaki su tahliyesi dronla da görüntülendi.

