Elazığ'da av tüfeğiyle kazara kendini vuran kişi yaralandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde av tüfeğiyle kazara kendini vuran genç ağır yaralandı. Keklik köyü kırsalında iki arkadaşıyla gezintiye çıkan M.Ö. (19), tüfeğin kazara ateş alması sonucu yüzünden ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ö, buradaki ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

