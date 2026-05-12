Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da geçen yıl hayatını kaybeden gazeteci Arif Çakmak anıldı

        Elazığ'da geçen yıl hayatını kaybeden gazeteci Arif Çakmak anıldı

        Elazığ'da geçen yıl tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Arif Çakmak için Keban ilçesinde anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 16:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da geçen yıl hayatını kaybeden gazeteci Arif Çakmak anıldı

        Elazığ'da geçen yıl tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Arif Çakmak için Keban ilçesinde anma programı düzenlendi.

        Keban Kaymakamlığınca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, burada yaptığı konuşmada, Çakmak'ın geçen yıl hayatını kaybettiğini anımsattı.

        Çakmak'ın dürüstlüğü, çalışkanlığı ve insanlığıyla unutulmayacak bir iz bıraktığını belirten Emre, şöyle dedi:

        "Arif Çakmak, toplumun her kesimi tarafından sevilen ve sayılan bir insan oldu. İçinde yetiştiği toplumun sorunlarına olan duyarlılığı ve bu sorunların giderilmesine yönelik çözümleri ile gerçek bir vatanseverdi. Hayatı boyunca gazeteciliği yalnızca bir meslek olarak değil, topluma karşı bir sorumluluk, hakikate karşı bir vicdan görevi olarak gördü. Çakmak, Elazığ'ın sesi olmuş, halkın sorunlarını dile getirmiş ve basın camiasında saygın bir yer edinmiştir."

        Çakmak'ın hayatının yansıtıldığı video gösteriminin yapıldığı programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre tarafından Çakmak'ın babası Mehmet Çakmak'a portresini hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"

        Benzer Haberler

        Ağın'da çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi
        Ağın'da çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi
        Fırat Üniversitesi'nde "Bilim ve Öğrenci Festivali" başladı
        Fırat Üniversitesi'nde "Bilim ve Öğrenci Festivali" başladı
        Keban Barajı kapaklarını açtı, işyeri bahçeleri sular altında kaldı
        Keban Barajı kapaklarını açtı, işyeri bahçeleri sular altında kaldı
        Elazığ'da robotik kodlama etkinliği
        Elazığ'da robotik kodlama etkinliği
        Elazığ'da 9 adet ruhsatsız silah ele geçirildi
        Elazığ'da 9 adet ruhsatsız silah ele geçirildi
        Elazığ'da afet farkındalık eğitimi
        Elazığ'da afet farkındalık eğitimi