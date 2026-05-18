Elazığ'da kaçak balık avında kullanılan 3 bin 90 metre ağ ele geçirildi
Elazığ'da baraj ve göletlerde kaçak avcılıkta kullanılan 3 bin 90 metre ağ ile çok sayıda avcılık malzemesi ele geçirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sazangiller av yasağı döneminde ildeki baraj ve göletlerde denetimlerini sürdürüyor.
Denetimlerde, 3 bin 90 metre ağ, 9 ığrıp (torba şeklindeki balık ağı) ile 150 çeşitli avcılık malzemesi ile kaçak avlanan 4 bin 500 kilogramı canlı 7 bin 500 kilogram balık ele geçirildi.
Canlı balıklar yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.
