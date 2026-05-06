Elazığ'da kanalizasyon çalışmasında kaldırımın çökmesi sonucu göçük altında kalan işçi yaralandı

Elazığ'da kanalizasyon çalışması sırasında kaldırımın çökmesi sonucu göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Yeni Mahalle'de yapımı süren iş merkezinin kanalizasyon çalışması sırasında kaldırımda çökme meydana geldi.



Bu sırada kaldırımda bulunan bir işçi göçük altında kaldı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İşçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçi, tedavisi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

