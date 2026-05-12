Elazığ'da öğrenciler yapay zeka destekli geri dönüşüm cihazı geliştirdi

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da ortaokul öğrencileri, katı atıkların geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılması amacıyla yapay zeka destekli atık ayrıştırma cihazı geliştirdi.



Şehit Eyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki ortaokulda öğrenim gören 15 öğrenci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çöp ayrıştırma makinesi üretmek için çalışma yürüttü.



Bu kapsamda öğrencilerin geliştirdiği akıllı geri dönüşüm modeliyle atıkları otomatik olarak tanıyıp doğru şekilde ayrıştıran yapay zeka destekli "Teknoloji Destekli Geri Dönüşüm Cihazı", farklı özellikteki kağıt, plastik, metal ve cam gibi atıkların kolayca ayrıştırılmasını sağlıyor.



Okullarındaki kantine yerleştirdikleri prototip cihaz sayesinde öğrenciler, katı atıkları ayrıştırarak yeniden ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyor.



- "Çalışmada atıklardan bilime uzanan bir yol haritası oluşturmayı hedefledik"



Meslek dersleri öğretmeni ve proje danışmanı Hanüme Çolak, AA muhabirine, projeyi "Geri dönüştür, geleceğe dönüştür" sloganıyla hayata geçirdiklerini söyledi.



"Bu çalışmada atıklardan bilime uzanan bir yol haritası oluşturmayı hedefledik. Proje, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bilgiyi davranışa dönüştüren birey anlayışının somut bir örneğidir." diyen Çolak, öğrencilerin geri dönüşümü yalnızca teorik olarak öğrenmekle kalmayıp, çevre bilincini teknolojiyle birleştirerek somut bir çözüme dönüştürdüğünü belirtti.



Öğrencilerin geri dönüşüm anlamında bilinçli olduğunu ifade eden Çolak, şunları kaydetti:



"Okullarımızda öğrencilerin geri dönüşüm bilgisini günlük davranışa dönüştürmesi her zaman kolay olmuyor. Biz de bu noktadan hareketle öğrencilerimizin sadece bilen değil düşünen, üreten, çözüm üreten, geliştiren ve topluma katkı sunan bireyler olmasını istedik. Geliştirdiğimiz sistem yapay zeka ve nesnelerin interneti teknolojisi ile desteklenmiştir. Öğrenciler okul numaraları ile sisteme giriş yapıyor ve geri dönüşüme kazandırdıkları atıklardan puan topluyor. Böylece geri dönüşüm, ölçülebilen ve öğrenciyi motive eden bir davranış haline geliyor."



Sistemin patent sürecinin başlatıldığını ve TEKNOFEST'e başvurduklarını aktaran Çolak, "Biz bu projeyle sadece bir akıllı geri dönüşüm sistemi geliştirmedik. Aynı zamanda çevre bilincini davranışa dönüştüren, atıklardan bilime uzanan sürdürülebilir bir model ortaya koyduk." diye konuştu.



- En çok puan toplayan öğrenciye kitap hediye ediliyor



Projede yer alan 6. sınıf öğrencisi Simay Kaya da çevre kirliliğinin önemli bir sorun olduğunu belirtti.



Projeyi geliştirirken sorunu belirledikten sonra bilimsel araştırmalarını yaptıklarını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:



"Günümüzde çevre kirliliği, kontrolsüz atık tüketimi ve geri dönüşüm alışkanlığının yetersizliği, okulumuzda ve çevremizde hem doğal yaşamı hem de insan sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Okullarda geri dönüşüm kutuları olmasına rağmen hangi atığın nereye atılacağını her zaman bilemeyebiliyoruz. Bu projeyle öğrencilerin ilgisini çekecek ve onları aktif katılıma yönlendirecek bir sistem geliştirmeyi amaçladık. Bu kampanyanın amacı öğrencilerin çevre bilincini, geri dönüşüm farkındalığını ve sorumluluk duygusunu geliştirmektir."



Öğrencilerden Yusuf Ensar Özdemir de projenin geri dönüşüme teşvik eden yapay zeka destekli bir sistem olduğunu anlattı.



Özdemir, "Panel üzerinden okul numaramızı girerek sistemi başlatıyoruz. Ardından elimizdeki atığı, görüntü işleme algoritması kullanılan kameraya okutuyoruz. Sistem, atığın türünü analiz ederek ilgili geri dönüşüm kutusunun kapağını otomatik olarak açıyor." ifadelerini kullandı.



Geliştirdikleri puanlama sistemiyle öğrencilerin teşvik edildiğini dile getiren Özdemir, en yüksek puanı toplayan öğrencilerin kitapla ödüllendirildiğini, amaçlarının çevre bilincini teknolojiyle birleştirerek kalıcı ve eğlenceli hale getirmek olduğunu anlattı.



Öğrencilerden Ensar Çakar da projeyi diğer okullarda da uygulamak için tanıtım yapmayı planladıklarını belirtti.



