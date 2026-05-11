Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik saha çalışması gerçekleştirdi.
Şüphe üzerine durdurulan 2 şüphelinin üstlerinin ve çantalarının aranması sonucu 5 bin 717 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
