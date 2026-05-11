        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 17:23 Güncelleme:
        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik saha çalışması gerçekleştirdi.

        Şüphe üzerine durdurulan 2 şüphelinin üstlerinin ve çantalarının aranması sonucu 5 bin 717 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

