Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 5 bin 418 sentetik uyuşturucu hap ile 2 bin 126 sentetik ecza ele geçirildi.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

