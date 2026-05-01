Elazığ'da yaralı bulunan dağ keçisi tedaviye alındı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı.



Ağın Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaralı bulunan dağ keçisinin, ilk müdahalesinin ardından tedavi ve rehabilitasyon için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine güvenle teslim edildiği belirtildi.



Paylaşımda, "Doğadaki her canlıyı kendimize emanet olarak görüyoruz. Yaralı bulunan dağ keçisinin de en kısa sürede sağlığına kavuşup ait olduğu topraklara dönmesini diliyoruz. Doğamızın ve yaban hayatımızın koruyucusu olmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



