Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı

        Elazığ'da yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı

        Elazığ'da yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı, camide hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 22:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı

        Elazığ'da yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı, camide hasar oluştu.

        Kentte gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Gök gürültülü sağanak sırasında Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Sürsürü Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti.


        Yıldırım etkisiyle yıkılan minareden kopan beton parçaları caminin avlusuna ve caddeye saçıldı.

        Beton parçalarının çarptığı caminin ön cephesinde hasar oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis yıkılan minarenin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

        Yıkılan minareden çevreye saçılan beton parçaları belediye ekiplerince iş makinesiyle temizlendi.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Süper hücre" fırtınası!
        "Süper hücre" fırtınası!
        Şarampole devrildi! 4 ölü, 15 yaralı
        Şarampole devrildi! 4 ölü, 15 yaralı
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü

        Benzer Haberler

        Elazığ'da yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı
        Elazığ'da yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı
        Elazığ'da sağanak etkili oldu
        Elazığ'da sağanak etkili oldu
        Elazığ'da, sağanakta camiye yıldırım düştü; minare yıkıldı
        Elazığ'da, sağanakta camiye yıldırım düştü; minare yıkıldı
        Elazığ'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor
        Elazığ'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor
        Elazığ'da Işkın Festivali'ne yoğun ilgi
        Elazığ'da Işkın Festivali'ne yoğun ilgi
        AK Parti heyeti, Elazığspor'la bir araya geldi
        AK Parti heyeti, Elazığspor'la bir araya geldi