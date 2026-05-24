Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da yükümlüler cami ve mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırlıyor

        Elazığ'da yükümlüler cami ve mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırlıyor

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yükümlüler, Kurban Bayramı öncesinde cami ve mezarlıklarda temizlik çalışması yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Elazığ'da yükümlüler cami ve mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırlıyor

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yükümlüler, Kurban Bayramı öncesinde cami ve mezarlıklarda temizlik çalışması yürütüyor.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yükümlülere çeşitli görevler veriliyor. Bu kapsamda, Kurban Bayramı öncesi kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki cami ve mezarlıkların temizliği için 51 yükümlü görevlendirildi.

        İhtiyaç duyulan 29 camide temizlik yapan yükümlüler, şehitlikler başta olmak üzere mezarlıklarda da bakım ve çevre düzenleme çalışmaları yapıyor.

        Elazığ Denetimli Serbestlik İl Müdürü İrem Pirinççi, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının yoğun şekilde yaşandığı özel dönemlerden biri olduğunu söyledi.

        Bayram öncesinde vatandaşların yoğun ziyaret ettiği mezarlıklarda temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmaları yürüttüklerini belirten Pirinççi, camilerde de temizlik faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        - "Yükümlülerimiz çok güzel işler çıkarıyor"

        Çalışmaların temel amacının yalnızca fiziki temizlik olmadığını dile getiren Pirinççi, şunları kaydetti:

        "Yükümlülerimizin topluma fayda üreten bireyler olarak sorumluluk almalarını, aidiyet duygularını güçlendirmelerini ve kamu yararına yapılan çalışmalarla toplumsal bağlarını kuvvetlendirmelerini amaçlıyoruz çünkü denetimli serbestlik yalnızca bir infaz modeli değil, bireyin yeniden topluma kazandırılmasını hedefleyen sosyal bir iyileştirme sürecidir. Yükümlülerimiz çok güzel işler çıkarıyor."

        Mezarlıkların vatandaşlar açısından manevi değeri yüksek alanlar olduğunu vurgulayan Pirinççi, yükümlülerin çevre temizliği, ot biçme, yabani otların temizlenmesi ve yürüyüş yollarının düzenlenmesi gibi çalışmaları titizlikle yürüttüğünü belirtti.

        - "Birçok yükümlümüz, yapılan işin manevi yönünü hissettiğini ifade ediyor"

        Camilerde yapılan temizlik çalışmalarının da toplum hizmeti açısından önemli olduğunu ifade eden Pirinççi, şöyle konuştu:

        "Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesine katkı sunmak bizim için önemli bir sorumluluk. Bu çalışmalar sırasında yükümlülerimizin gösterdiği özveri ve sorumluluk duygusu da ayrıca memnuniyet verici. Birçok yükümlümüz, yapılan işin manevi yönünü hissettiğini ifade ediyor. İnsanların bayrama daha huzurlu hazırlanmasına katkı sağlıyor, onların da kendilerini topluma faydalı hissetmelerine vesile oluyor. Bu da rehabilitasyon sürecinde çok değerli bir kazanım oluşturuyor."

        Denetimli serbestlik sisteminin bireylerin topluma uyum sağlayan, üretken bireyler olarak hayatlarını sürdürmesini hedeflediğini kaydeden Pirinççi, çalışmalara katkı sunan personele, kurumlara ve yükümlülere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Süper Lig'e Türk damgası!
        Süper Lig'e Türk damgası!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...

        Benzer Haberler

        Bayramda baklavada "buzdolabı" ve "tepsi ağırlığı" uyarısı
        Bayramda baklavada "buzdolabı" ve "tepsi ağırlığı" uyarısı
        Elazığ'da AFAD personeline enkazda iletişim eğitimi verildi
        Elazığ'da AFAD personeline enkazda iletişim eğitimi verildi
        Elazığ'da sağanak sonrası sel
        Elazığ'da sağanak sonrası sel
        Elazığ'da müzeler, bayramın ikinci günü itibariyle ziyaretçilerini bekleyec...
        Elazığ'da müzeler, bayramın ikinci günü itibariyle ziyaretçilerini bekleyec...
        Elazığ'da meyvecilik sektörü masaya yatırıldı
        Elazığ'da meyvecilik sektörü masaya yatırıldı
        Elazığ'da marşa bastığı anda motoru alev aldı: O anlar kamerada Alevlerin a...
        Elazığ'da marşa bastığı anda motoru alev aldı: O anlar kamerada Alevlerin a...