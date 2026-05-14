        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığlı boks sporcularından fidan dikim etkinliği

        Elazığlı boks sporcularından fidan dikim etkinliği

        Elazığ'da boks sporcuları, daha yeşil bir çevre için fidan dikti.

        Giriş: 14.05.2026 - 21:31 Güncelleme:
        Üçağaç köyünde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde milli takımlar boks antrenörü Cemil Döndü ve boks takımı, yapımı devam eden Üçağaç Köyü Camisi'nin 3 dönümlük bahçesine Orman Bölge Müdürlüğünün desteğiyle çam fidanı dikti.

        Köy sakinlerinin de katıldığı etkinlikte yüzü aşkın fidan toprakla buluşturuldu.

        Döndü, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcularına boks eğitimi verirken aynı zamanda onları ülkelerine her anlamda faydalı bireyler olarak yetiştirmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

        Bu kapsamda sporcularıyla daha yeşil bir çevre için farkındalık oluşturmak amacıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Döndü, şöyle konuştu:

        "Allah nasip ederse yıl içerisinde doğaya renk ve canlılık katmak için şampiyon sporcularımla, milli sporcularımla bu etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Bu ilki oluyor, inşallah yine başka bir yerde, başka bir köyde bu organizasyonları Orman Bölge Müdürlüğümüzün katkılarıyla sürdürmek istiyoruz. Burada yapımı devam eden bir cami ve boş arazi vardı. Allah nasip ederse bu üç dönümlük araziye diktiğimiz fidanlar zamanla çevreyi yeşile bürüyecek."

        Üçağaç Köyü Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Can da gösterilen duyarlılıktan dolayı Döndü ve sporcularına teşekkür ederek, daha yeşil bir dünya için herkesi fidan dikmeye davet ettiklerini ifade etti.

        Köy muhtarı Savaş Bal da köy camisinin kaba inşaatının tamamlandığını belirterek, "Camimizin çevresine fidan dikimi yaptık. Katkılarından dolayı Orman Bölge Müdürlüğümüze, Elazığ boks takımına, köylülerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

