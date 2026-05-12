Elazığlı öğrenciler Litvanya gezisini tamamladı

Elazığ'ın Keban ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Erasmus Projesi kapsamında gittikleri Litvanya'dan döndü. "Akreditasyona Sahip Kuruluşlar İçin Öğrenci ve Personel Hareketliliği Faaliyeti" projesi kapsamında 4 öğrenci 2 öğretmen eşliğinde Litvanya'da 20 gün boyunca çeşitli eğitsel, kültürel faaliyetlere katıldı. Eğitim ve staj programını tamamlayan öğrenciler Keban ilçesine döndü. Okul müdürü Gökhan Özdemir, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

