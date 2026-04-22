Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekiplerinden Baskil'e ziyaret

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekipleri, Elazığ'ın Baskil ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.



İlçe Müdürlüğü personelleriyle bir araya gelen ekipler, bölgedeki kayısı üretiminin mevcut durumunu değerlendirdi.



Görüşmede, Baskil'deki kayısı bahçelerinde verimliliğin artırılması, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri ve modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı.



Ekipler, ilçenin tarımsal potansiyelini en üst seviyeye çıkarma adına yürütülecek projeler ve üreticilere sağlanacak teknik destekler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

