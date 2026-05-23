Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Keban Baraj Gölü'nde Türk somonu balığında hasat başladı

        Keban Baraj Gölü'nde Türk somonu balığında hasat başladı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Baraj Gölünde yetiştirilen somon balığında hasat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 16:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban Baraj Gölü'nde Türk somonu balığında hasat başladı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Baraj Gölünde yetiştirilen somon balığında hasat yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elazığ'ın baraj gölleri ve doğal su kaynaklarıyla önemli bir su ürünleri üretim potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

        İl genelinde 56 bin 809 ton yıllık üretim kapasitesi bulunduğu kaydedilen açıklamada, yaklaşık 47 bin ton su ürünü üretimi gerçekleştirildiği bildirildi.


        Kentte alabalık yetiştiriciliğinin yanı sıra yıllık 5 ila 10 bin ton civarında Türk somonu üretimi yapıldığı aktarılan açıklamada, 2025 yılında ihraç edilen balıklardan 121,5 milyon dolar gelir elde edildiği kaydedildi.

        Keban Baraj Gölü'nde yetiştirilen Türk somonunda hasat döneminin başladığı belirtilen açıklamada, yetiştiricilik tesislerinde sürdürülen çalışmaların üretim sezonunun önemli aşamalarından biri olduğu bildirildi.

        Açıklamada, Beyhan Baraj Gölü'nün de yetiştiriciliğe açılması ve diğer bazı baraj göllerinin de üretime kazandırılmasıyla Elazığ'ın su ürünleri üretim kapasitesinin yılda 100 bin tona çıkarılmasının hedeflendiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?

        Benzer Haberler

        Karakoçan'da bulunan 7 yavru kurt koruma altına alındı
        Karakoçan'da bulunan 7 yavru kurt koruma altına alındı
        Elazığ'da iş merkezinin çatısında yangın paniği
        Elazığ'da iş merkezinin çatısında yangın paniği
        Elazığ'da bayram öncesi geniş kapsamlı trafik denetimi
        Elazığ'da bayram öncesi geniş kapsamlı trafik denetimi
        Araç yüksek gerilim direğine çarptı: 4 yaralı
        Araç yüksek gerilim direğine çarptı: 4 yaralı
        Elazığ'da salgın alarmı: Valilik açıkladı, uzman doktor uyardı
        Elazığ'da salgın alarmı: Valilik açıkladı, uzman doktor uyardı
        Elazığ'da bayram öncesi camilerde detaylı temizlik
        Elazığ'da bayram öncesi camilerde detaylı temizlik