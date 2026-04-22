Keban Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı koltukları çocuklara devredildi

Elazığ'ın Keban ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar temsili olarak Kaymakamlığın ve Belediye Başkanlığının makam koltuklarına oturdu.





Kaymakam Furkan Atalık, Fevzi Çakmak İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Emin Asaf Doğan'ı makamında ağırladı.





Kaymakam Atalık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kaymakamlık koltuğunu bir süreliğine Doğan'a devretti.





Atalık, bir süre sohbet ettiği Doğan'a hediye verdi.



Belediye Başkanı Yücel Doğan da makamında ağırladığı Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Elif Duru Polat'a makam koltuğunu devretti.





Doğan, bir süre sohbet ettiği Polat'a hediye verdi.





Ziyaretlerde, öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin velileri eşlik etti.



