Keban'da "Fidan Dikimi ve Orman Bitkilerinde Görülen Hastalıkların Tanıtılması" etkinliği

Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu ve Fevzi Çakmak İlkokulu işbirliğiyle ilçede "Fidan Dikimi ve Orman Bitkilerinde Görülen Hastalıkların Tanıtılması" etkinliği düzenlendi.



Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde öğretim görevlisi Gürhan Mutlu tarafından öğrencilere "Fidan Dikimi ve Orman Bitkilerinde Görülen Hastalıkların Tanıtılması" konusunda bilgilendirme yapıldı.





Etkinlikte ayrıca öğrencilerle üniversitenin yerleşkesine ağaç dikimi yapıldı.





Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Akif Evren Parlak'a ve ekibine etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için teşekkür etti.





Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Burak Nemutlu ise etkinliğe katkı sunan ve katılım sağlayan öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.









