        Keban'da Fırat Üniversitesi öğrencilerinden uygulamalı ders

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri uygulamalı ders yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Öğrenciler, ilçedeki 4 mahallenin haritasını çıkarmak için sahada çalışma yürüttü.


        Fırat Üniversitesi İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Emrah Şıkoğlu, 3. sınıftan 64 öğrenciyle Keban'da uygulamalı ders yaptıklarını söyledi.


        Şıkoğlu, şunları kaydetti:

        "Günümüzde haritalar coğrafi bilgi sistemleri üzerinden çizebiliyoruz. Fakat öğrencilerimizin araziye çıkması, ellerinin haritaya dokunabilmesi ve tamamen kendi becerileriyle çizim yapabilmeleri çok önemlidir. Çünkü coğrafyacının laboratuvarı arazidir. Bu kapsamda Keban bizim için biçilmiş kaftan. Gerek tarihiyle gerekse coğrafi güzellikleriyle öğrencilerimizin görmesi ve gezmesi gerekirdi. Yapılan bu çalışmanın öğrencilere katkısı elbette ki büyük ama Keban'a da küçük bir katkısı olacağı inancındayım. Çizilen bu haritalar aslında ilerleyen yıllarda bir kent hafızasına dönüşmektedir."


        Öğrenciler, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan'ı da ziyaret etti.


        Doğan, öğrencilerin çalışmalarında her zaman destek vereceklerini belirtti.










        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

