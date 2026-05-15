Keban'da öğrencilere yönelik söyleşi düzenlendi
Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrencilere yönelik söyleşi düzenlendi.
Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda, Keban Meslek Yüksekokulu ve Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine yönelik toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında söyleşi gerçekleştirildi.
Programda, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Savcı ve Fırat Üniversitesi Psikolojik Danışmanı Psikolog Akın Altay "Problemli Sosyal Medya Kullanımı" ve "Öfke Denetimi" konularında öğrencileri bilgilendirdi.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mahsun Gökmen, akademik personel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
