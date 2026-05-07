Keban'da "Tıbbı Sülük Üretim Tesisi" hizmete açıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Tıbbı Sülük Üretim Tesisi" törenle hizmete açıldı.



Kaymakam Furkan Atalık, işletmeci Burkay Kaya tarafından Keban Belediyesi eski mezbahanesinin dönüştürüldüğü üretim tesisin açılışına katıldı.





Atalık, alternatif geleneksel tıpta son yıllarda sülüğün yoğun şekilde kullanıldığını söyledi.





Tesisin ilçede faaliyete girmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Atalık, tesisin hayırlı olmasını diledi.





Belediye Başkanı Yücel Doğan ise 350 bin sülük üretimiyle başlayacak tesis hakkında bilgi paylaştı.





Açılışa, Keban İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Akif Evren Parlak, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay, Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan, Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdulaziz Gündüz ve davetliler katıldı.

