Keban'da vatandaşlara yönelik sağlık taraması yapıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Genç Yeryüzü Doktorları" tarafından sağlıkta farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara sağlık taraması yapıldı.



Fırat Üniversitesinde Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile hemşirelik gibi bölümlerde okuyan öğrenciler, Kallar Mahallesi'ndeki belediye taziyeevinde düzenlenen etkinlikte tansiyon ve şeker ölçümü yaptı, vatandaşları akılcı ilaç kullanımı, beslenme sorunları, ağız ve diş sağlığı gibi konularda bilgilendirdi.



Fırat Genç Yeryüzü Doktorları, sağlık taraması yaptıkları 200 kişiden 50'sini aile hekimliğine yönlendirdi.



Genç yeryüzü Doktorları Topluluk Başkanı Merva Eldek, yaklaşık 200 kişiye genel sağlık hizmetleri kapsamında sağlık taraması yaptıklarını belirterek, "iyilik ve sağlık" sloganıyla her zaman vatandaşların yanında olmaya çalışacaklarını kaydetti.



