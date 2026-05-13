        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Keban'da "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Şenliği" düzenlendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 16:21 Güncelleme:
        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Keban Baraj İlkokulu bahçesinde şenlik gerçekleştirildi.

        Şenliğe katılan çocuklar, geleneksel ip atlama, topaç çevirme, yakan top, is top, mendil kapmaca, sandalye kapmaca, kaşık ile yumurta taşıma yarışması, çuval yarışı ve halat çekme oyunları oynadı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, şenliğin öğrencilerin hem eğlenceli hem de öğretici bir gün geçirmesini sağladığını ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yeniden canlandırıldığını söyledi.

        Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre de öğrencilerle halat çekme oyunu oynadı.

        Keban Belediyesi şenliğe katılan tüm öğrencilere, rüzgar gülü, atlama ipi, plastik top, uçurtma, topaç, meyve suyu ve kek dağıttı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

