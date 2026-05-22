Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Kırgızistan'dan gelen heyet Keban ilçesini gezdi

        Kırgızistan'dan gelen heyet Keban ilçesini gezdi

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Elazığ'a gelen Kırgızistan heyeti, Elazığ'ın Keban ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Kırgızistan'dan gelen heyet Keban ilçesini gezdi

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Elazığ'a gelen Kırgızistan heyeti, Elazığ'ın Keban ilçesini ziyaret etti.

        Elazığ Valiliğince organize edilen ziyaret programı kapsamında, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Issık Göl Bölgesi Sosyal Kalkınma Dairesi Başkanı ve Kırgızistan Issık Göl Vali Yardımcısı Elnura Asangazıkızı ile beraberindeki akademisyenler, müzik ve sanat okulu öğrencilerinden oluşan heyet, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

        Tarihi Yusuf Ziya Paşa Külliyesi'ni ziyaret eden heyet üyeleri, daha sonra Keban Kaymakamı Furkan Atalık ile bir araya geldi.

        Ardından Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Seyrül Keban, Seyir Tepesi ve Çırçır Şelalesi gibi turistik mekanları gezen heyet, ziyaretlerin ardından ilçeden ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        416 bin dolar ikramiye!
        416 bin dolar ikramiye!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Hatay'da çok acı tablo! Sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
        Hatay'da çok acı tablo! Sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"

        Benzer Haberler

        Başkan Akın, "Tüm sanayicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"
        Başkan Akın, "Tüm sanayicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"
        Yoğun bakım usulsüzlüğü operasyonunda 9 tutuklama (2)
        Yoğun bakım usulsüzlüğü operasyonunda 9 tutuklama (2)
        GÜNCELLEME - Elazığ'daki nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına...
        GÜNCELLEME - Elazığ'daki nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına...
        Elazığ'da 5. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
        Elazığ'da 5. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
        Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına operasyon: 9 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına operasyon: 9 şüpheli tutuklandı
        GÜNCELLEME - Elazığ'da balkondan düşen çocuk öldü
        GÜNCELLEME - Elazığ'da balkondan düşen çocuk öldü