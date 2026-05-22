Kırgızistan'dan gelen heyet Keban ilçesini gezdi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Elazığ'a gelen Kırgızistan heyeti, Elazığ'ın Keban ilçesini ziyaret etti.



Elazığ Valiliğince organize edilen ziyaret programı kapsamında, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Issık Göl Bölgesi Sosyal Kalkınma Dairesi Başkanı ve Kırgızistan Issık Göl Vali Yardımcısı Elnura Asangazıkızı ile beraberindeki akademisyenler, müzik ve sanat okulu öğrencilerinden oluşan heyet, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.



Tarihi Yusuf Ziya Paşa Külliyesi'ni ziyaret eden heyet üyeleri, daha sonra Keban Kaymakamı Furkan Atalık ile bir araya geldi.



Ardından Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Seyrül Keban, Seyir Tepesi ve Çırçır Şelalesi gibi turistik mekanları gezen heyet, ziyaretlerin ardından ilçeden ayrıldı.

