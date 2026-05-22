Şehit Fethi Sekin Külliyesi'nde çevre düzenlemesi yapıldı
Elazığ'ın Baskil ilçesinde İl Özel İdaresi ekiplerince, şehit polis memuru Fethi Sekin Külliyesi'nin çevre düzenlemesi gerçekleştirdi.
İl Özel İdaresi ekipleri, İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in Külliyesi'nin bulunduğu alanda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması yaptı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, ziyaretçilerin Şehit Fethi Sekin'in Külliyesi'ni daha düzenli, temiz ve huzurlu bir ortamda ziyaret edebilmeleri amacıyla başlatılan çalışmaların belirli periyotlarla sürdürüleceği bildirildi.
