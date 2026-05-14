Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Elazığ'da Ulaştırma Festivali'ne katıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Elazığ'da düzenlenen Ulaştırma Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılında Ulaştırma Vizyonu" etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 20:00 Güncelleme:
        Programda konuşan Boyraz, Türkiye'de ulaştırmanın her alanında yazılan başarı hikayelerini daha ileriye taşımak ve gençlere daha etkin bir şekilde sunmak adına bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Festival kapsamında bugüne kadar ellinin üzerinde üniversitede binlerce öğrenciyle bir araya geldiklerini dile getiren Boyraz, onların fikir, öneri ve tavsiyelerini dinleyerek hemhal olduklarını belirtti.

        Türkiye'nin bulunduğu coğrafya açısından çok önemli stratejik bir konumda bulunduğunu ifade eden Boyraz, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin stratejik önemini anlatmak gerekirse ülkemiz çok özel ve müstesna bir yerdedir. Cenabı Allah'ın bahşettiği bir kara parçası, kara parçası deyip geçirmeyin, vatandır orası. Kanla, canla sulanmış bir vatan. Bir coğrafya parçasının ötesinde ya da haritada sınırları çizilen bir coğrafya parçası değil, bedeli ödenerek elde edilmiş bir vatan. Öyle stratejik bir yer ki biz bu stratejik yeri altyapıdan üstyapıya yapacağımız yatırımlarla daha kıymetli hale getireceğiz. Bu coğrafya öyle bir noktadadır ki bütün uluslararası koridorların geçiş güzergahı, Türkiyesiz koridor olmaz diyeceğimiz tam bir lokasyon. Türkiye'nin stratejik konumundan dolayı bin yıldır ülkeye huzur vermemek için her yol denenmiş ama bin yıldır da bu topraklarda yaşayanlar, bu vatan parçasını koruma ve kollama konusunda azimle devam ediyorlar ve bin yıllarca da bu topraklarda özgürce, kardeşçe yaşamaya da devam edeceğiz."

        Kalkınma Yolu Projesi ile Zengezur Koridoru'nun ülke için önemine değinen Boyraz, şöyle devam etti:

        "Kalkınma yolu, Irak'ın Basra Körfezi Fav Limanı'ndan gelen yükler, Hindistan ve Uzakdoğu'dan gelen yükler buradan yüklenecek, 1200 kilometre Irak sınırından geçecek ve Türkiye'ye gelecek. Şimdi Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sıkıntılardan haberdarsınız değil mi? Hürmüz'den dolayı şu an bütün petrol fiyatları inanılmaz şekilde arttı. Mesela asfalt, ulaştırmacı olduğumuz için bitümün tonu 18 lirayken şimdi 34-35 liraya çıktı, maliyetler. Benzin arttı; ki eşel mobil sistem olmasaydı, Türkiye'de şu an eşel mobil sisteme geçilmeseydi benzin fiyatları 110-120 lirayı bulacaktı. Hala bu kriz gitmedi. Ama bu yol yapılmış olsaydı, şu an halihazırda açılmış olsaydı bambaşka bir şey olacaktı. Onun için bu da çok önemli, bu da inşallah yapılacak Irak'la birlikte. Bunun yaklaşık bedeli 25 milyar dolarlık bir proje. Bu projelerde büyük ihtimalle yüklenicilerin çoğu Türk firmaları olacak, bu da bizim için kıymetli. Zengezur Koridoru da Türk dünyasıyla bir gönül köprüsü kurmak, Türk dünyasına bir nefes borusu olmak; o da Kars Dilucu'ndan Orta Koridor'a bağlanacak ve bu da bitmek üzere, bu da önemli projelerden biri."

        Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Özbay da festivalde gençlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

        FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da Türkiye'nin her açıdan gurur duyulacak bir konuma geldiğini vurgulayarak, "Bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın emeği, liderliği çok büyük. Özellikle savunma sanayinde yapılan çalışmalar, bunlar inşallah bütün sanayiye genişleyecek şekilde devam edecek. Ülkemizin bu seviyeyi yakalaması için emek vermiş bütün devlet büyüklerimize, bütün mühendislerimize, herkese teşekkür ediyorum. İnşallah üniversitemizde ülkesine, milletine hizmet eden Türkiye'nin güzide kurumlarından birisi, buradan yetişen gençler de aynı şuurda, aynı azimde ülkelerine gelecekte hizmet edecekler." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından çekilişle öğrencilere turistik Doğu Ekspresi bileti hediye edildi.

        Festival kapsamında öğrenciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların açmış oldukları stantları da gezme fırsatı buldu.

        Programa, FÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kaygusuz ve Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar, AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

