        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Almanya'dan Erzincan'a gelen gurbetçi, eşek sırtındaki kitap ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıttı

        Almanya'dan memleketi Erzincan'a gelen gurbetçi Ersin Bilge, eşek sırtındaki kitap ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Kentte bazı köyleri dolaştıktan sonra merkeze bağlı Ulalar 75. Yıl Bayrak İlköğretim ve Ortaokulu'na eşeğiyle gelen gurbetçi Bilge, Türk ve dünya klasikleriyle kırtasiye malzemelerini çocuklara dağıtarak mutluluklarına ortak oldu.

        Kitap ve kırtasiye malzemelerini eşek sırtında görüp şaşıran çocuklar, aldıkları hediyelerle sevinç yaşadı.

        Bilge, çocuklara hitaben, Erzincan'ın Çayırlı ilçesindeki Yukarı Kartallı köyünde doğup büyüdüğünü söyledi.

        İlkokulu ve ortaokulu yokluk içinde okuduğunu anlatan Bilge, bir hayal uğruna bu yolculuğa çıktığını belirtti.


        Bilge, şunları kaydetti:

        "Sevgili çocuklar, sizden tek bir ricam var. Bu ülkenin kalkınması için hayallerinizi geliştirin. Bu ülkede okuyun, bilim adamı olun. Bu ülkede okuyun, doktor, savcı, hakim olun ve dünya edebiyatında da çığır açacak, Nobel alacak konuma gelin ama bu ülkenin kalkınması için mücadele edin."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
