        Annelerinden uzaktaki gençler, serada ve tandır başındaki annelere karanfille sürpriz yaptı

        Annelerinden uzaktaki gençler, serada ve tandır başındaki annelere karanfille sürpriz yaptı

        ÖZGÜR İLHAN - Memleketlerinden ve annelerinden uzakta eğitim gören gençler, Erzincan'da tandır başında ekmek pişiren, seralarda emek veren kadınları ziyaret ederek karanfillerle onların Anneler Günü'nü kutlayarak sürpriz yaptı.

        Giriş: 10.05.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde çeşitli fakültelerde öğrenim gören bir grup üniversite öğrencisi, Anneler Günü kapsamında kentte tandır fırınında ve serada çalışan kadınları ziyaret etti.

        Sürprizle kadınların yüzünde tebessüm oluşturan gençler, kendi annelerine duydukları özlemi, karşılaştıkları her annenin elini tutup karanfil vererek gidermeye çalıştı. Ziyarette, kimi gözleri dolarak teşekkür etti, kimi de gençlere dua etti.

        Bir demet karanfilin taşıdığı sevgi, bu gün tandırın başında da seraların içinde de büyük bir mutluluğa dönüştü.

        Üniversitenin Uçak Teknolojisi Bölümü öğrencisi Melike Uysal, AA muhabirine, annelerin Anneler Günü'nü farklı bir etkinlikle kutlamak istediklerini söyledi.

        Duygusal anların yaşandığını anlatan Uysal, "Annem şu an burada değil, bu nedenle çalışan annelerimizin gününü kutlamak istedik. Başta kendi annem olmak üzere bütün annelerimizin, şehit annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." dedi.

        Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Ahmet Karakoç ise kendi annesinin Niğde'de olduğunu kaydederek, "Çalışan annelerimize küçük bir sürpriz yapmak istedik. Onlar mutlu oldu, biz de mutlu olduk. Başta annem olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." diye konuştu.

        Öğrencilerden Zeynep Altunay da annelerinden uzakta oldukları için kentteki annelerin gününü kutlamak istediklerini vurgulayarak, "Onların emekleri bizim için çok kıymetli. Mutlu olduklarını görmek bizi daha da mutlu etti." şeklinde konuştu.

        - Öğrencilerin ziyaretiyle mutlu oldular

        Tandır fırınında çalışan kadınlardan Yurdagül Temirci ise öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok teşekkür ederim. Allah gençlere sağlık sıhhat versin. Hayırlı ömür versin, zihinleri açık olsun. Allah onlara da bir gün hayırlı evlat versin, bizi sevindirdiler Allah da onları sevindirsin." ifadelerini kullandı.

        Senem Korkmaz ile Makbule Toprak da öğrencilere teşekkür ederek sürprizden ötürü mutlu olduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

