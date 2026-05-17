        Giriş: 17.05.2026 - 15:39 Güncelleme:
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Çomaklı, Erzincan'da partisinin il kongresinde konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Şafak Ertan Çomaklı, ABD/İsrail-İran savaşıyla ilgili, "Bizim duruşumuz da Türk devletinin ve milletinin çıkarları doğrultusunda olacaktır. Biz buradan hiçbir şekilde taviz vermiyoruz ve bu çıkarları zedeleyecek hiçbir harekete de izin vermeyeceğimizi her platformda ifade ediyoruz." dedi.

        Erzincan Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan BBP Erzincan Olağan İl Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        BBP Genel Başkan Yardımcısı Çomaklı, burada yaptığı konuşmada, 2 bin yıllık devlet geleneğini İslam'la müşerref bir şekilde devam ettirmeye çalışan siyasi hareketin mensupları olduklarını söyledi.

        Siyasi hareketlerinin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun dik duruşunu ve prensiplerini sürdürmeye çalıştıklarını belirten Çomaklı, şunları dile getirdi:

        "Tabii gündem yoğun. Amerika, İsrail, İran savaşı var. Bunları her gün takip ediyorsunuz. Bizim buradaki duruşumuzu merak edenler var. Genel Başkanımız her hafta çarşamba günü basın toplantılarında çok net bir şekilde ifade ediyor. Hem sosyal medyada hem de televizyonlarda sıkça bunlardan bahsediyor. Biz ne düşünüyoruz? Biliyorsunuz İsrail, Amerika şu anda dünyada mikrop yayan, insanlara huzursuzluk veren bir tehlike. Bizim duruşumuz net. Biz sınırlarımızı kanla alıp, binlerce yıldır şehitlerin kanlarını dökerek bu topraklara sahip olduğumuz için bizim bu gelişmelerden de uzak kalmamız mümkün değil. Çünkü Amerika, İsrail nihayetinde ellerinden aldığımız bu Anadolu topraklarını geri almayı hedefleyen bir zihniyetin ürünü. Yani yalnızca bir petrol için gelmiyorlar."

        Çomaklı, Amerika ve İsrail'in tarihte verilen mücadelelerin intikamını almak istediklerini ifade ederek "Bunu genel politika olarak aklımızdan çıkarmayalım. Bizim duruşumuz da Türk devletinin ve milletinin çıkarları doğrultusunda olacaktır. Biz buradan hiçbir şekilde taviz vermiyoruz ve bu çıkarları zedeleyecek hiçbir harekete de izin vermeyeceğimizi her platformda ifade ediyoruz." diye konuştu.

        Divan Başkanlığını BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut'un yaptığı kongrede, mevcut başkan Recep Gündüz yeniden seçildi.

        Kongreye, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

