Doğu Anadolu'dan batıya sevk edilen kurbanlıklar Erzincan'da denetleniyor

Kurban Bayramı öncesi Doğu Anadolu Bölgesi'nden batıdaki illere sevk edilen kurbanlıklar, Erzincan'da kontrol ediliyor.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Akyazı Uygulama Noktası'nda yapılan denetimde, canlı hayvan taşıyan araçlar durdurularak hayvanların sağlık belgeleri ve kulak küpeleri kontrol edildi.



Denetime katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, gazetecilere, Kurban Bayramı'na az bir süre kaldığını, vatandaşların kurban ibadetlerini hem dini vecibelere hem de hijyenik şartlara uygun şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.



Tırlarda veteriner hekimler ve personelin gerekli incelemeleri yaptıklarını belirten Koçaker, şöyle konuştu:



"İncelemeler kapsamında öncelikli olarak hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan küpelerinin olup olmadığını, aşılarının yapılıp yapılmadığını, evraklarda yazılı bulunan bilgilerle tırda yüklü bulunan hayvanların bilgilerinin örtüşüp örtüşmediğini kontrol ettiler. Bununla beraber bir de görsel inceleme yaptılar, hayvanlarda herhangi bir hastalık bulgusunun olup olmadığını değerlendirdiler. Tabii sadece bu tırımız değil, Erzincan ilimizde biz yaklaşık bir aydır belirlediğimiz kontrol noktalarında bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 1000 civarında hayvanı kontrol ettik."



Koçaker, "Tabii denetim kontrollerimiz bunlarla sınırlı değil, şu an yol kontrol istasyonlarımızda bizim 21 sağlık personelimiz görev yapmakta. Bununla beraber yine Kurban Bayramı süresince de 18 sağlık personelimiz Erzincan ilimizde bulunan kurban kesim yerlerinde görev yapacaklar. Bir taraftan vatandaşımızın güvenilir gıdaya erişimi de Tarım ve Orman Bakanlığının önemli görevlerinden bir tanesi. Tüm yaptığımız bu kontroller bizim vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için. Tüm bu kontroller sonucunda vatandaşımızın sağlıklı, güvenilir, huzurlu, mutlu bir bayram geçirmesi için sahada görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.







