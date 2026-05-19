Ege'de kazandığı su ürünleri tecrübesini memleketi Erzincan'da yatırıma dönüştürdü

EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincanlı girişimci, yıllarca Ege Bölgesi’nde edindiği su ürünleri deneyimini memleketine taşıyarak devlet desteğiyle kurduğu tesiste alabalık üretimine başladı.



Tercan Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Bölümü'nden mezun olan Doğan Yılmaz, 1997 yılında eğitimini tamamlamasının ardından su ürünleri alanında yeterli yatırım imkanı bulunmaması nedeniyle Ege Bölgesi'ne gitti.



Bölgede 25 yıl boyunca sektörde farklı alanlarda çalışan Yılmaz, edindiği tecrübeyi memleketi Erzincan'a taşıma kararı aldı.



Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında geçen yıl yüzde 50 hibe desteği alan Yılmaz, Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde yıllık 7 milyon alabalık yavrusu üretim kapasiteli tesis kurdu.



Tesiste ürettiği yavru balıkları Türkiye'nin farklı illerine göndererek büyüten ve Karadeniz'de Türk somonuna dönüşerek ihracata katkı sağlayan Yılmaz, memleketine yaptığı yatırımı büyütmeyi hedefliyor.



- "2 milyon balık sevk ettik"



Girişimci Yılmaz, AA muhabirine, su ürünleri alanında eğitimini tamamladıktan sonra bölgede su ürünleriyle ilgili yatırım olmadığı için Ege'ye gittiğini söyledi.



Bölgede 25 yıl boyunca balıkçılık üzerine farklı alanlarda çalıştığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"2025 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının da desteklerini görünce bölgeme yatırım yapmak istedim. Bölgemizde su kaynağıyla ilgili izinlere başvurdum. Sağ olsun Tarım ve Orman Bakanlığımız da bizi destekledi, desteklemeleri üzerine bu tesisi kurduk. Tesisimiz 2025'in 8. ayından beri faaliyette. Şu ana kadar 2 milyon balık sevk ettik. Tesisimiz 7 milyon kapasiteli ancak yeni başvurularımız var. İnşallah 20 milyon kapasiteye çıkaracağız."



Yılmaz, 8 kişinin çalıştığı tesisin üretim kapasitesinin 20 milyona ulaştığında 15 kişiye istihdam sağlayacaklarını anlatarak, "Faaliyetlerimiz bölgemizde devam edecek. Ege Bölgesi'nde çalıştığım sürece aslında hep kendi bölgemde, Erzincan'da yatırım yapmak, kendi halkıma istihdam sağlamak istiyordum. Destekleri de görünce bu çalışmaya karar verdim. Yaptığımız tüm yatırımın yüzde 50'sini Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle karşılamış olduk. Devletimiz bize destek verdiği sürece bölgeye yatırım yapmaya devam etmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

