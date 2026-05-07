Erzincan adliyesinde görevli mübaşir "zimmet" iddiasıyla tutuklandı
Erzincan'da, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan adliye mübaşiri tutuklandı.
Giriş: 07.05.2026 - 22:39
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, adliyede görevli mübaşir A.T. hakkında, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Gözaltına alınan A.T, işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
