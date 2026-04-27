Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesindeki atölyelerde farklı sektörlere teknik personel yetiştiriliyor

KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren eğitim atölyelerinde savunma sanayisi başta olmak üzere farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü yetiştiriliyor.



Kentte 1976 yılında kurulan yüksekokul, 1980'li yıllarda Dünya Bankasının desteğiyle önemli bir dönüşüm geçirdi. Sağlanan finansmanla kurulan atölyeler, bugün hala bölgenin en kapsamlı teknik eğitim altyapılarından biri olma özelliğini koruyor.



Yaklaşık 20 farklı bölüm ve programın bulunduğu yüksekokulda öğrenciler, teorik bilgilerini ileri teknolojiye sahip makinelerle pratiğe döküyor. Eğitim süreci, yalnızca dersliklerle sınırlı kalmıyor, öğrenciler üretimin tam merkezinde yer alıyor.



Okuldan yetişen öğrenciler, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok sektörde iş buluyor.



Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Yavuz Ilgın, AA muhabirine, öğrencilerin bölge standartlarının üzerinde uygulamalı eğitim aldıklarını, özellikle Mekanik ve Metal İşleri Bölümü'nün sanayi için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.



Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda teknik alanlara ihtiyacın arttığına işaret eden Ilgın, "Bölümün temel amacı, metal malzemelerin işlenmesi, üretim süreçlerinde değerlendirilmesi ve geri kazanımıyla ilgili. Bu anlamda öğrencilerimiz, bölge standartlarının çok üzerinde bir uygulamalı eğitim almaktalar." dedi.



Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bu ve benzer bölümlere çok fazla ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Ilgın, şöyle devam etti:



"Bu programımızdan mezun olan öğrencilerin istihdam anlamında çok avantajlı olduklarını söyleyebilirim. Okulumuzda Dünya Bankası tarafından sağlanan destek sayesinde çok zengin donanım, atölye ve laboratuvar imkanlarına sahibiz. Son yıllarda ön lisans programlarına ilginin çok olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimiz, istihdam konusunda çok avantajlı. Bu program özelinde baktığımız zaman öğrenciler, otomotiv endüstrisinde, makine imalat sektöründe, savunma sanayisinde çok rahat iş bulma imkanına sahip. Bu avantajın uzun yıllar devam edeceğini öngörüyoruz."



- "Havacılık ve savunma sanayisinde öğrencilerimiz tercih edilen konumda"



Mekanik ve Metal İşleri Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Siyambaş da eğitim modelinin teori ve pratiği birlikte içerdiğini ifade ederek, "Doğu Anadolu'da zaten bu şekilde bir atölye sınırlı sayıda bulunmaktadır. Klasik tezgahlardan CNC tezgahlara kadar oldukça güçlü bir altyapıya sahibiz. Öğrencilerimizi aldıkları uygulamalı eğitimle buradan mezun ettiğimizde sanayide çok rahat iş bulabiliyorlar. Özellikle havacılık ve savunma sanayisinde öğrencilerimiz tercih edilen konumda." ifadelerini kullandı.



- "Burası adeta mini fabrika gibi çalışıyor"



Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Kürşat Demirci de öğrencilerin yalnızca eğitim almadıklarını, aynı zamanda da üretim yaptıklarını anlattı.



Üniversite ve sanayiden gelen talepler doğrultusunda çeşitli ürünler geliştirdiklerini anlatan Demirci, "Piyasada yaklaşık 100 bin liraya satılan bir manuel lift, öğrencilerimiz tarafından geri dönüştürülmüş malzemelerle sıfır maliyetle üretildi. Üretilen bu ürünler, üniversite bünyesinde aktif kullanılıyor. Burası adeta mini fabrika gibi çalışıyor." diye konuştu.



Öğr. Gör. Fulya Cemaloğlu da atölyelerin öğrencilere yalnızca teknik beceri değil aynı zamanda problem çözme yeteneği kazandırdığını belirtti.



Cemaloğlu, şunları kaydetti:



"Burası teorinin pratiğe, emeğin üretime dönüştüğü bir yer. Amacımız, sanayi için yeniliğe açık, nitelikli teknik personel yetiştirmek. Ara eleman değil aranan eleman yetiştiriyoruz. Öğrenciler, burada sadece tezgah kullanmayı değil problem çözmeyi de öğreniyor. Ülkemizin üretim gücüne sahada katkı sağlayacak gençler yetiştirmek, bizim için büyük bir gurur."



- "İş endişesi taşımıyorum"



Mekanik ve Metal İşleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ali Görer, aldığı eğitim sayesinde geleceğe güvenle baktığını ifade ederek, "Bu bölümden mezun olacağım için iş endişesi taşımıyorum." dedi.



Eren Can Çiloğlu da CNC programlama ve teknik çizim alanında kendini geliştirdiğini belirterek, "Savunma sanayisinde kariyer hedefliyorum. Ara eleman değil aranan eleman olmak istiyoruz. Kendimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz." diye konuştu.

