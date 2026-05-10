Erzincan Valisi Aydoğdu'dan gülümseten Anneler Günü sürprizi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Anneler Günü dolayısıyla kent merkezinde çocuklarıyla vakit geçiren annelere sürpriz yaptı.



Valilik tarafından hazırlanan sürpriz kapsamında, kentin farklı noktalarında çocukları ve yakınlarıyla gezen annelere Vali Aydoğdu'nun kaleme aldığı notlar ulaştırıldı.



Kendilerine uzatılan notları ilk anda şaşkınlıkla karşılayan anneler, "Dünyanın en iyi annesine. Şefkatinle ve sevginle çocuklarının dünyasını güzelleştirmek için yaptığın fedakarlıkların farkındayız ve bunun için sana minnettarız. Anneler Günü'nüz kutlu olsun." mesajını okuyup, Aydoğdu'nun ismini görünce tebessüm ederek duygusal anlar yaşadı.



Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, annelerin fedakarlıkları ve sevgileriyle hayatın her anına değer kattıklarını ifade etti.



Şefkat ve varlığıyla yolumuzu aydınlatan annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Aydoğdu, şu ifadelere yer verdi:



"Biliriz ki o yanımızdaysa en çetin yollar kolaylaşır, her karanlık bir aydınlığa kavuşur. Zira anne, karşılıksız sevginin, sonsuz sadakatin ve sarsılmaz bir iradenin yeryüzündeki en somut tecellisidir. Şefkatiyle dünyamızı güzelleştiren, varlığıyla yolumuzu aydınlatan tüm annelerimiz iyi ki varlar. Başta bugünlere gelmemizde, her anımızda yanımızda olan kıymetli annemin, bu vatan için şehit düşen kahramanlarımızın, gazilerimizin annelerinin ve tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."



Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde ise annelerin notları okurken yaşadığı mutluluk ve duygu dolu anlar yer aldı.



Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

