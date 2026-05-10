Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan Valisi Aydoğdu'dan gülümseten Anneler Günü sürprizi

        Erzincan Valisi Aydoğdu'dan gülümseten Anneler Günü sürprizi

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Anneler Günü dolayısıyla kent merkezinde çocuklarıyla vakit geçiren annelere sürpriz yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 13:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan Valisi Aydoğdu'dan gülümseten Anneler Günü sürprizi

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Anneler Günü dolayısıyla kent merkezinde çocuklarıyla vakit geçiren annelere sürpriz yaptı.

        Valilik tarafından hazırlanan sürpriz kapsamında, kentin farklı noktalarında çocukları ve yakınlarıyla gezen annelere Vali Aydoğdu'nun kaleme aldığı notlar ulaştırıldı.

        Kendilerine uzatılan notları ilk anda şaşkınlıkla karşılayan anneler, "Dünyanın en iyi annesine. Şefkatinle ve sevginle çocuklarının dünyasını güzelleştirmek için yaptığın fedakarlıkların farkındayız ve bunun için sana minnettarız. Anneler Günü'nüz kutlu olsun." mesajını okuyup, Aydoğdu'nun ismini görünce tebessüm ederek duygusal anlar yaşadı.

        Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, annelerin fedakarlıkları ve sevgileriyle hayatın her anına değer kattıklarını ifade etti.

        Şefkat ve varlığıyla yolumuzu aydınlatan annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Aydoğdu, şu ifadelere yer verdi:

        "Biliriz ki o yanımızdaysa en çetin yollar kolaylaşır, her karanlık bir aydınlığa kavuşur. Zira anne, karşılıksız sevginin, sonsuz sadakatin ve sarsılmaz bir iradenin yeryüzündeki en somut tecellisidir. Şefkatiyle dünyamızı güzelleştiren, varlığıyla yolumuzu aydınlatan tüm annelerimiz iyi ki varlar. Başta bugünlere gelmemizde, her anımızda yanımızda olan kıymetli annemin, bu vatan için şehit düşen kahramanlarımızın, gazilerimizin annelerinin ve tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."

        Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde ise annelerin notları okurken yaşadığı mutluluk ve duygu dolu anlar yer aldı.

        Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!

        Benzer Haberler

        Almanya'dan Erzincan'a gelen gurbetçi, eşek sırtındaki kitap ve kırtasiye m...
        Almanya'dan Erzincan'a gelen gurbetçi, eşek sırtındaki kitap ve kırtasiye m...
        Annelerinden uzaktaki gençler, serada ve tandır başındaki annelere karanfil...
        Annelerinden uzaktaki gençler, serada ve tandır başındaki annelere karanfil...
        'Eşekle Gelen Dostoyevski' projesiyle 25 ilde 16 bin çocuğa ulaştı
        'Eşekle Gelen Dostoyevski' projesiyle 25 ilde 16 bin çocuğa ulaştı
        'Eşekli Dostoyevski' Erzincan'da öğrencilere kitap dağıttı
        'Eşekli Dostoyevski' Erzincan'da öğrencilere kitap dağıttı
        Erzincan'da otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı
        Erzincan'da otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı
        Erzincan'da "Ergan Dağı Teknoloji Festivali" düzenlendi
        Erzincan'da "Ergan Dağı Teknoloji Festivali" düzenlendi